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Артем Ранюшкин, специалист в области медицины, в ходе разговора с журналистами URA.RU поведал о позах для сна, которые могут нанести вред организму.

Согласно его словам, удобная поза не всегда является полезной. Нередко ее выбор осуществляется из-за наличия проблем в теле, так как оно может «фиксировать» комфортное для себя положение. К примеру, на левом боку нередко спят люди, которые имеют напряжение мышц в правой части, однако это может лишь усугубить положение, так как происходит смещение таза, приводящее к сколиозу.

Врач также отметил, что от поз для сна нередко зависят зубы и прикус, к примеру, если спать на боку, то челюсть может начать медленно смещаться, из-за чего жевательные мышцы перенапрягаются и возникают «щелчки». Поэтому лучше всего спать на спине, причем требуется крупная подушка, способная охватывать не только голову, но и поясницу.

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