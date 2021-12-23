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Украинские военные впервые испытали на Донбассе американский ПТРК Javelin и промахнулись мимо танка, рассказал телеканал «Дом».

Журналисты, которые освещали учения ВСУ, показали видеоролик, на котором бойцы послали ракету из «Джавелина» по танку, выступающему в качестве мишени. На кадрах хорошо видно, что боезаряд летит мимо и падает на безопасном расстоянии от боевой машины.

Следующая попытка оказалась более удачной, сообщил портал Avia.Pro. На этот раз снаряд угодил прямо по башне танка и пробил специально оборудованную на ней защитную решетку. Это позволило украинским военным убедиться, что подобные сетчатые конструкции не обеспечивают эффективной защиты боевых машин.

Про словам американских экспертов, именно ПТРК Javelin и турецкие беспилотники Bayraktar TB2 помогут Киеву дольше продержаться в гипотетической войне с РФ, а также обеспечат его мизерным шансом на победу.

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