Телеканал CNN в очередной раз пересчитал российских военных на границе с Украиной. По словам журналистов, сейчас на соседнюю страну «готовы напасть» целых 50 батальонных групп, в которые входят около 190 тысяч солдат и несколько тысяч единиц техники.

В публикации, представленной порталом Avia.Pro, авторы рассказали, что такой численности войск будет вполне достаточно, чтобы не только захватить Украину, но еще и одолеть все армии европейских государств, вместе взятые. Тот факт, что Россия ни на кого нападать не собирается, журналистов совершенно не смущает.

Если раньше американские репортеры видели войска РФ исключительно на восточных границах Украины, то сейчас они разглядели и угрозу с севера. Так, CNN рассказал, что около 30 тысяч военнослужащих вскоре появятся в районе Клинцов, что в Брянской области.

Как политики, так и эксперты неоднократно заявляли, что единственный сценарий, при котором РФ может затеять вооруженный конфликт с Украиной – это нападение Киева на самопровозглашенные республики Донбасса. Но даже в этом случае Москва вполне может действовать со своей территории, не вторгаясь в соседнюю страну.