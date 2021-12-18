Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Телеканал CNN в очередной раз пересчитал российских военных на границе с Украиной. По словам журналистов, сейчас на соседнюю страну «готовы напасть» целых 50 батальонных групп, в которые входят около 190 тысяч солдат и несколько тысяч единиц техники.

В публикации, представленной порталом Avia.Pro, авторы рассказали, что такой численности войск будет вполне достаточно, чтобы не только захватить Украину, но еще и одолеть все армии европейских государств, вместе взятые. Тот факт, что Россия ни на кого нападать не собирается, журналистов совершенно не смущает.

Если раньше американские репортеры видели войска РФ исключительно на восточных границах Украины, то сейчас они разглядели и угрозу с севера. Так, CNN рассказал, что около 30 тысяч военнослужащих вскоре появятся в районе Клинцов, что в Брянской области.

Как политики, так и эксперты неоднократно заявляли, что единственный сценарий, при котором РФ может затеять вооруженный конфликт с Украиной – это нападение Киева на самопровозглашенные республики Донбасса. Но даже в этом случае Москва вполне может действовать со своей территории, не вторгаясь в соседнюю страну.

Вам может понравиться

Forbes: США допустили серьезную ошибку, пригласив Украину в НАТО

Решение Джорджа Буша-младшего о предоставлении Украине возможностей для вступления в НАТО – это серьезная ошибка. Бывший американский президент этим решением фактически превратил Киев и Тбилиси в мишени для Москвы, поэтому

Украина починила и модернизировала почти все истребители МиГ-29

В следующем году Украина планирует проведение испытаний своих истребителей МиГ-29МУ2. Это отремонтированные и обновленные МиГ-29, которые достались стране в наследство от Советского Союза, рассказал глава предприятия ЛГАРЗ Дмитрий Матрунчик. Заявления

Эксперт Ходаренок: Шансы России на победу в случае конфликта с НАТО в Черном море гораздо выше

Полковник ВС РФ Михаил Ходаренок прокомментировал заход в Черное море французского фрегата Auvergne с управляемыми ракетами на борту. Он отметил, что НАТО подобными действиями продолжает показывать России силу, однако в
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 декабря – пасмурно, до -2 °C | город Мытищи: погода, 18 декабря – пасмурно, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 декабря – облачно с прояснениями, до -9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 декабря – небольшая облачность, до -12 °C | Королев: погода, 18 декабря – пасмурно, до 4 °C | Подольск: погода, 18 декабря – пасмурно, до -1 °C | Армавир: погода, 18 декабря – небольшой дождь, до 5 °C |