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Соединенные Штаты постоянно покупают российское оружие для дальнейшего изучения, сообщил телеграм-канал «Лига Джентльменов». Автор отметил, что пути получения этого оружия могут быть совершенно разными.

Так, Вашингтон приобретает захваченную на поле боя технику. К примеру, правительство Ливии получило зенитно-ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» после отступления ЛНА, в распоряжении которого был этот ЗРПК. Потом оно продало комплекс Соединенным Штатам за 14 миллионов долларов.

Но не только поврежденное в боях оружие попадает в руки США. Кроме того, Вашингтон может перекупать технику и вооружение, которое Россия продает его союзникам или партнерам. В этом списке важное место занимают Турция и Саудовская Аравия, которые приобретают у Москвы зенитно-ракетные комплексы С-400. И хотя это лишь экспортные варианты, серьезно отличающиеся от оригинальных, США все же получают в результате их изучения массу полезной информации.

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