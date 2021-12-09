Учёные из INSERM установили, что техника краткосрочного сна может помочь увеличить творческий потенциал.

Как отмечается, ещё Томас Эдисон и Сальвадор Дали использовали эту технику – просыпались спустя несколько минут после засыпания. За счёт этого у них повышалась изобретательность.

Для того, чтобы проснуться, Эдисон использовал стальные шары, которые держал в руках. Когда он засыпал, руки расслаблялись, шары выпадали и будили его.

Специалисты сумели доказать эффективность этого во время эксперимента. В рамках исследования людям позволяли заснуть, но после этого их практически сразу будили. После такого короткого сна, как было установлено, люди были способны без особых усилий решать сложные задачи.

Ранее специалисты выяснили, как возникает сонливость. Происходит это из-за роста гомеостатического давления.