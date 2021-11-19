Специалисты из Университета имени Бар-Илана и Междисциплинарного центра исследования мозга имени Гонды выяснили, как именно возникает сонливость.

Как оказалось, в сон начинает клонить тогда, когда в организме начинает расти гомеостатическое давление. В свою очередь, это происходит из-за увеличения количества повреждений ДНК. Эти повреждения восстанавливаются во время сна.

О том, что повреждений накопилось слишком много, сигнал мозгу подаёт особый белок. При этом учёные знали и раньше, что сонливость возникает из-за гомеостатического давления, однако не было понятно, что именно заставляет это давление повышаться.

Повреждения ДНК, как отметили специалисты, могут произойти из-за различных факторов. К примеру, это может быть воздействие УФ-света, радиация, активность нейронов, окислительные процессы, и так далее. Произошедшие разрывы ДНК восстанавливают особые системы в то время, когда организм спит.

Эксперимент был проведён на рыбках данио. Кроме того, выяснилось, что значимое восстановление наблюдалось только в том случае, если рыбки спали более шести часов. Если их сон составлял меньше, то они могли заснуть даже днём.

Недавно учёные заявили, что психические заболевания можно лечить при помощи вживления в мозг электродов. Также этот способ подходит для лечения тревожности и депрессии.