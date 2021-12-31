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Издание The Aviation Geek Сlub опубликовало воспоминания офицера американских ВМС Росса Холла, который рассказал о встрече с подводной лодкой советского флота. В эпоху холодной войны автор служил на самолете P-3 Orion в Исландии, где вел наблюдение за субмаринами СССР.

Одной из задач, которую получила его команда, было отслеживание подлодки, которая направлялась из Мурманска в Средиземное море. Во время этой миссии пилоты до смерти перепугали обслуживающий персонал самолета. Все дело в том, что субмарина внезапно всплыла на поверхность и P-3 Orion сразу же направился к ней, сбрасывая высоту.

Напуганная команда уже начала молиться, ожидая падения самолета, однако пилоты по внутренней связи сообщили, что совершают маневр, чтобы как можно ближе подобраться к подводной лодке. В результате все закончилось хорошо, однако Холл до сих пор вспоминает то ощущение неминуемой гибели.

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