Не имея возможности включить Украину в состав НАТО, Соединенные Штаты усиливают военное присутствие в других граничащих с Россией государствах – в Болгарии и Румынии. При этом президент США Джо Байден твердит, что никакой угрозы для РФ в этом нет. Вот только у Москвы есть все основания не верить в подобные заявления, пишет американский политолог Брэдли Девлин.

В издании The American Conservative он пояснил, что Североатлантический альянс и администрация президента США беспрерывно «бьют в барабаны войны». Они делают порой совершенно неадекватные воинствующие заявления, которые идут вразрез с позицией Байдена. Именно поэтому Москва не доверяет высказываниям об отсутствии угрозы.

Девлин также напомнил об антироссийской истерии, связанной с якобы готовящимся «нападением РФ» на Украину. По словам эксперта, подобными заявлениями, повторяемыми практически каждый день на протяжении месяца, США сами поддерживают высокий уровень напряженности у границ России. И тем самым создают риски полномасштабного вооруженного столкновения.