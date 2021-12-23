Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Не имея возможности включить Украину в состав НАТО, Соединенные Штаты усиливают военное присутствие в других граничащих с Россией государствах – в Болгарии и Румынии. При этом президент США Джо Байден твердит, что никакой угрозы для РФ в этом нет. Вот только у Москвы есть все основания не верить в подобные заявления, пишет американский политолог Брэдли Девлин.

В издании The American Conservative он пояснил, что Североатлантический альянс и администрация президента США беспрерывно «бьют в барабаны войны». Они делают порой совершенно неадекватные воинствующие заявления, которые идут вразрез с позицией Байдена. Именно поэтому Москва не доверяет высказываниям об отсутствии угрозы.

Девлин также напомнил об антироссийской истерии, связанной с якобы готовящимся «нападением РФ» на Украину. По словам эксперта, подобными заявлениями, повторяемыми практически каждый день на протяжении месяца, США сами поддерживают высокий уровень напряженности у границ России. И тем самым создают риски полномасштабного вооруженного столкновения.

Вам может понравиться

Киселев предупредил Запад о возможном повторении Карибского кризиса из-за Украины

Дальнейшие сценарии развития событий по Украине зависят от Соединенных Штатов. Россия готова приставить пистолет к виску Вашингтона, если тот продолжит политику втягивания Киева в НАТО либо рискнет разместить на территории

GPC: У Польши есть все шансы стать европейской сверхдержавы на фоне провалов Германии и России

Москва и Берлин дошли до той точки, в которой могут лишь совершать один провал за другим. Это дает Польше шанс стать региональной сверхдержавой, заявил варшавский журналист Бартош Бартчак в издании

В Финляндии взорвали автомобиль Tesla Model S с манекеном Илона Маска внутри

Финский владелец автомобиля Tesla усадил за руль манекен Илона Маска и подорвал машину. Причиной такого странного на первый взгляд поступка стала слишком высокая стоимость обслуживания электрокара. Известно, что автолюбитель обратился
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 декабря – небольшой снег, до -5 °C | город Мытищи: погода, 23 декабря – пасмурно, до -13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 декабря – облачно с прояснениями, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 декабря – переменная облачность, до -10 °C | Королев: погода, 23 декабря – облачно с прояснениями, до -9 °C | Подольск: погода, 23 декабря – пасмурно, до -14 °C | Армавир: погода, 23 декабря – облачно с прояснениями, до -4 °C |