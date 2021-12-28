Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков высказался насчёт возможных сроков нападения военных сил Украины на ДНР и ЛНР.

Соответствующее заявление Стрелков сделал на своём YouTube-канале. Он считает, что ВСУ могут напасть на ЛДНР уже в начале 2022 года. При этом он отмечает, что ВСУ ждут сигнала об атаке от США. В настоящее время в ожидании этого приказа они заняли выжидательную позицию.

Как отметил Стрелков, ВСУ сейчас «притихли», и это указывает на то, что они готовятся к наступлению на ДНР. Начнётся же наступление, по его мнению, в 20-х числах января следующего года.

О действиях России в случае наступления ВСУ на Донбасс Стрелков говорить не стал, однако он выразил надежду на помощь и поддержку.

Недавно Игорь Стрелков заявил, что после “зачистки” Донбасса ВСУ могут напасть на Крым. В этом случае России точно придётся вмешаться в конфликт.