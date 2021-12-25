На январь следующего года Украина запланировала зачистку Донбасса и сейчас идет процесс подготовки к наступательной операции, заявил бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков.

Он пояснил, что России в любом случае придется вмешиваться в этот конфликт. В противном случае ВСУ относительно легко расправятся с защитниками Донбасса и вдохновленные успехом нападут на Крым. По мнению Стрелкова, война между Украиной и РФ неизбежна.

Эксперт заявил, что нынешняя ситуация обусловлена несколькими важными просчетами России. После государственного переворота на Украине в 2014 году она не предприняла должных мер, чтобы предотвратить вооруженное столкновение на Донбассе. В результате Киев получил очень нужное ему время для подготовки наступления.

Кроме того, после воссоединения с Крымом Москва отдала Украине технику и вооружение, которое дислоцировалось на полуострове. Подавляющее его большинство было использовано в войне против ДНР и ЛНР.

Сейчас Россия не хочет вмешиваться в конфликт на Донбассе, однако она будет вынуждена сделать это, так как иначе Крым окажется под угрозой нападения ВСУ.