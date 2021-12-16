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После смерти артиста Александра Градского перед руководством Первого канала встал непростой вопрос о том, кого взять на его замену в шоу «Голос».

Издание NEWS.ru, ссылаясь на источник, сообщает, что сейчас есть три способа для решения этой проблемы. Так, кресло наставника вместо Градского может занять его сын Даниил. Другой вариант выглядит достаточно интересно – вместо композитора появится его голограмма. В настоящее время голограммы порой используются на телевидении, а также в шоу-бизнесе. Создают их при помощи лазерного проектора.

Последний вариант самый простой– на замену Градского никого брать не будут, а участников его команды распределят по другим наставникам проекта. По мнению авторов NEWS.ru, это наиболее вероятный вариант.

О решении Первого канала станет 17 декабря во время прямого эфира.

Недавно певицу Александру Воробьеву заподозрили в любовных отношениях с Александром Градским. Но она заявила, что он любил её как отец – дочь.

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