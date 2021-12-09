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Певица Александра Воробьева в беседе с журналистами издания Woman рассказала, какие у неё были отношения с композитором Александром Градским.

Всего лишь спустя несколько дней после смерти Градского появились слухи о его любовницах. Как отмечается, с 2003 года артист состоял в отношениях с Мариной Коташенко, официально же они заключили брак лишь этой осенью. При этом заявляется, что Марина жила вместе с детьми в подмосковном посёлке, а сам Градский в Москве.

По официальной причине, связано это с тем, что ему так ближе добираться до работы. Однако актриса Людмила Цветкова заявила, что в паре был разлад, и два года назад у Градского появилась молодая любовница, которою стала одна из участниц шоу «Голос».

Несмотря на то, что имени Цветкова не назвала, вскоре многие заподозрили, что этой любовницей являлась Александра Воробьева – победительница третьего сезона шоу. В беседе с журналистами Александра рассказала, что знакома с Градским с «Голоса», и после шоу устроилась на работу в его театр. Она отметила, что они общались до последних дней.

Также Воробьева рассказала, что Градский мог позвонить глубокой ночью, но всё их общение было только по музыкальным вопросам. То, что артист мог позвонить по рабочим вопросам даже ночью, отметила и Татьяна Качурина – участница 10-го сезона шоу «Голос».

Кроме того, Воробьева отметила, что Градский любил её как профессионала, обожал её голос и любил её как отец – дочь. Домыслы про их отношения она назвала чушью и попросила не очернять имя артиста.

Ранее мы сообщали, что Первый канал покажет последний выпуск шоу “Голос”, в котором успел сняться Алекснадр Градский. В эфир этот выпуск выйдет 10 декабря.

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