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Исполнитель Борис Моисеев, как отмечается, уже около десяти лет предпочитает вести затворнический образ жизни.

Общается с прессой Моисеев редко, но иногда он всё же появляется на публичных мероприятиях. Его официальные представители общаются со СМИ более охотно. Так, портал Woman.ru выяснил, какая пенсия положена Моисееву, и куда он её тратит.

Как оказалось, артист является довольно богатым пенсионером. С учётом всех надбавок он получает пенсию в размере 85 тысяч рублей. Но это не весь его заработок – также он получает авторские отчисления и зарабатывает дополнительно не менее 150 тысяч рублей каждый месяц.

Но тратить их ему сейчас практически некуда. Раньше Моисеев много путешествовал, но сейчас он тратится на оплату услуг домработницы, питание и лекарства, и различные бытовые вещи.

Ранее мы сообщали, что работающие пенсионеры получат новую ежемесячную выплату по 4 тысячи рублей. Ввести эту прибавку могут в следующем году.

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