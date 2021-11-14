Оксана Дмитриева, российский парламентарий, отметила, что в правительстве страны готовят увеличение ежемесячных пенсионных выплат для работающих пенсионеров.

Согласно словам народной избранницы, в следующем году на территории Российской Федерации могут провести индексацию пенсий у пенсионеров, которые продолжают работать. Она отметила, что в этом случае их пенсионные выплаты в среднем возрастут на четыре тысячи рублей в месяц. Однако власти не планируют провести компенсацию за все прошлые 5 лет, когда пенсия у них не индексировалась.

Депутат отметила, что данная прибавка станет серьезным финансовым подспорьем для пожилых россиян. Она добавила, что если размер пенсии у человека составляет 20 000 рублей, то после индексации он начнет получать уже 25 000 рублей. На индексацию потребуется примерно 300 миллиардов рублей.