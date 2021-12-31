Космическая программа Ирана может скрывать за собой восстановление производства баллистических ракет, заявил агентству AFP неназванный представитель американского Госдепартамента. Он выразил глубокую обеспокоенность недавним запуском Тегераном очередной ракеты-носителя в космос.

Космические пуски Тегерана нарушают резолюцию Совета безопасности ООН за номером 2231, заявил чиновник. Также он высказался в том духе, что технология, применяемая для создания ракет-носителей, не отличается от решений, необходимых для создания МБР.

Действия Тегерана, по мнению сотрудника Госдепа, являются провокацией. Он намеревается возобновить работу над созданием ядерного оружия. Поэтому Вашингтон и требует от Ирана соблюдения всех условий ранее заключенной сделки.

О продолжении работ на созданием МБР и ракет-носителей “Симург” 14 декабря заявлял на заседании Совбеза ООН постпред Ирана Маджид Тахт Раванчи. Тогда он отметил, что никаких нарушений резолюции 2231 Тегеран не допускает.