Бывший руководитель украинского радикального движения «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещенная на территории России) Дмитрий Ярош заявил о концентрации российских войск близ Чернигова.

Ссылаясь на данные разведки, действующий советник Главкома ВСУ заявил, что Москва якобы «подтягивает» к границе Украины понтонные мосты и установки разминирования.

Эти действия российской армии, по словам Яроша, направлены на привлечение внимания ВСУ. РФ намеревается спровоцировать на черниговском направлении вооруженный конфликт, стянуть туда все боеспособные силы украинских ВС, а затем нанести сразу несколько ударов с разных направлений.

РФ отрицает подготовку к нападению на Украину и называет провокационными заявления о скорой войне. Москве совершенно не нужно захватывать Киев, чтобы потом решать его многочисленные проблемы.