До конца 2021 года ожидается, что модернизация российского стратегического ракетного вооружения достигнет показателя более 88% новых систем. Об этом пишет китайский портал Sohu. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В 2021 году российские стратегические ракеты наземного базирования вступили в интенсивный «период замены», особенно новыми ракетами «Ярс». В целом по итогам года полностью оснащенными мобильными комплексами «Ярс» станут два ракетных полка, а Козельский ракетный полк в Калужской области получает, как показал телеканал Минобороны России, эти ракеты для шахтного базирования.

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Ярс», являясь самой современной системой стратегического оружия в России, способна поражать сразу несколько целей с дальностью до 12 000 километров. Россия заявляет, что в момент от запуска до поражения цели «Ярс» невозможно перехватить. В настоящее время ракетный комплекс стал основой российского наземного компонента «ядерной триады».

Согласно российскому военному плану, к 2024 году Ракетные войска стратегического назначения будут полностью оснащены межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс», которые заменят все находящиеся на вооружении МБР, произведенные в советское время.

Помимо этого, официально на вооружение Ракетных войск стратегического назначения России уже в 2022 году встанет новая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», вызывающая наибольшую озабоченность Запада.

Ранее сообщалось, что российская армия запустит для испытаний две ракеты «Сармат» в 2021 году, но согласно недавним сообщениям, этот план был пересмотрен. Российские военные сейчас планируют осуществить один пуск МБР «Сармат» в декабре текущего года и пять тестовых пусков – в 2022 году.

Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» – это сверхмощное оружие, которое Россия испытывает и разрабатывает с 2011 года. МБР имеет общий вес более 200 тонн, может нести 10 тяжелых ядерных боеголовок и имеет максимальную дальность более 17000 километров. «Сармат» фактически может пролететь над Северным либо Южным полюсом, чтобы прорвать систему противоракетной защиты и атаковать цель.

Российские военные эксперты заявили, что эта ракета станет «кошмаром для НАТО». Американские военные эксперты также отметили, что самое тревожное для военных США в будущем – это то, что российская ракета «Сармат» может быть использована вместе с гиперзвуковым боевым блоком «Авангард», что сделает перехват российской стратегической ракеты американскими силами ПРО «невыполнимой задачей».