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ВВС США могли потерять несколько своих самолётов из-за систем РЭБ России. Об этом рассказывает «ПолитРоссия» со ссылкой на статью, опубликованную изданием Sohu.

В США, как отмечает автор статьи, весьма любят своё вооружение, которое считают самым лучшим в мире. Это относится, в частности, к системам РЭБ и к истребителям-невидимкам. По мнению американских специалистов, эти технологии недостижимы для конкурентов. Но автор Sohu считает, что, хотя и раньше США лидировали в этих областях, сейчас ситуация изменилась.

В пример приводится ситуация, произошедшая в 2017 году, когда у двух самолётов ВВС США начались неполадки у бортовых систем во время разведки над Балтийским морем. В итоге они раньше времени завершили полёт. Выяснилось, что причиной сбоев стали российские системы РЭБ. Самолёты попали под их влияние, так как очень близко подошли к границе.

Однако выводов из инцидента сделано не было, и ситуация повторилась в Сирии поблизости от российской базы. По мнению автора Sohu, системы РЭБ работали не на полную мощность, поэтому в обоих случаях американские самолёты сумели вернуться на базу.

Ранее мы сообщали, что Россия использует свои системы РЭБ, чтобы заглушить сигналы со спутников НАТО над Донбассом. Предположительно, для этого используются системы РЭБ «Красуха-4».

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