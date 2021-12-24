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Натовские спутники постоянно наблюдают за ситуацией на Донбассе, однако Россия уже предприняла меры, чтобы нарушить планы США и Североатлантического альянса. Она задействовала свои средства радиоэлектронной борьбы, чтобы заглушить сигналы космических аппаратов.

Портал Avia.Pro продемонстрировал спутниковые снимки, указывающие на наличие мощного радиоэлектронного воздействия в регионе. На них хорошо видно, что неидентифицированная система РЭБ ставит серьезные помехи, не давая США и НАТО получить информацию о происходящих на Донбассе событиях.

По предположению экспертов, речь идет о станциях РЭБ «Красуха-4», предназначенных как раз для подобных целей. Они также отмечают, что рядом с границей Украины в Донбассе располагаются российские комплексы С-400 и С-300, которые прикрывают регион от любых атак с воздуха. Москва не намерена допускать полномасштабного наступления на ЛНР и ДНР, поэтому делает все возможное для защиты самопровозглашенных республик.

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