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В китайском информагентстве Sohu отметили, что Владимиру Путину, лидеру РФ, удалось лишить дара речь журналистку из Британии после ответа на вопрос об Украине. Перевод материала представлен «ПолитРоссией».

Согласно словам авторов статьи, сотрудница Sky News планировала спровоцировать главу российского государства, задав ему неудобный вопрос о том, способна ли Россия гарантировать Западу, что она не станет «вторгаться» на украинские земли. Китайские эксперты напоминают, что США и НАТО пробуют создать иллюзию того, что Москва собирается «напасть» на Украину, поэтому репортерша попыталась подлить масла в огонь.

Однако Путин жестко ответил журналистке, что это не Москва должна давать какие-либо гарантии, а именно Запад, причем незамедлительно. Корреспондентке нечего было ответить на подобное заявление. В Sohu добавили, что российский президент попытался также донести мысль о том, что расширение Североатлантического альянса на восток создает угрозу для безопасности всего мира.

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