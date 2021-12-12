Жители Северной столицы жалуются на гигантские сосульки, которые угрожающе свисают с крыш и фасадов домов.

Городские власти во главе с губернатором Александром Бегловым предпочитают не обращать внимание на жалобы петербуржцев, подвергая опасности их жизни.

Жители Санкт-Петербурга боятся выходить из домов из-за «сосулей-убийц», которые в любой момент могут сорваться с крыши. В соцсетях и Telegram-каналах появляются публикации с фотографиями, на которых запечатлены огромные куски льда, свисающие с крыш и фасадов петербургских зданий. В комментариях петербуржцы призывают городские власти оперативно решить эту проблему, однако Смольный не реагирует.