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Жители Северной столицы жалуются на гигантские сосульки, которые угрожающе свисают с крыш и фасадов домов.

Городские власти во главе с губернатором Александром Бегловым предпочитают не обращать внимание на жалобы петербуржцев, подвергая опасности их жизни.

Жители Санкт-Петербурга боятся выходить из домов из-за «сосулей-убийц», которые в любой момент могут сорваться с крыши. В соцсетях и Telegram-каналах появляются публикации с фотографиями, на которых запечатлены огромные куски льда, свисающие с крыш и фасадов петербургских зданий. В комментариях петербуржцы призывают городские власти оперативно решить эту проблему, однако Смольный не реагирует.

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