С января 2022 года в Петербурге стартует «мусорная реформа». Как передает издание RuNews24, в конце декабря заканчивается срок подготовительного периода, который федеральный центр выделил Смольному в 2018 году для всесторонней подготовки к введению нового формата утилизации мусора.

Как заявили в пресс-службе комитета по природопользованию, запуск новой системы обращения с ТКО пройдет в плановом режиме, так как подготовительный этап с утверждением территориальной схемы и иных НПА, выбором регоператора пройден успешно. Однако журналисты скептически восприняли заявления чиновников. По их мнению, подобные позитивные прогнозы призваны лишь показать федеральному центру активную работу в решении проблем с утилизацией отходов в Петербурге.

В реальности старту реформы могут помешать трудности, которые Смольный не успел уладить до окончания отсрочки. В частности, в Петербурге нет региональной программы, которая в полной мере определяла бы новую концепцию обращения с ТКО. Также вызывает вопросы территориальная схема обращения с отходами. Несмотря на по меньшей мере три корректировки и рекомендации от представителей отрасли, окончательный вариант терсхемы, утвержденный Смольным, содержал в себе многочисленные ошибки и неактуальные данные.

По словам гендиректора СРО «МежРегионРазвитие» Владислава Воронкова, именно на территориальную схему опираются при расчете стоимости транспортировки отходов, работы полигонов и спецплощадок и других расходов, связанных с «мусорной реформой». Именно поэтому, отмечает RuNews, эксперты ещё с 2020 года призывали городские власти пересмотреть терсхему, однако лишь к концу 2021 года данные стали актуализировать. Несколько месяцев назад НЭО начал верифицировать контейнерные площадки города. Регоператор быстро с задачей не справился. 14 декабря стало известно, что помогать НЭО со сбором данных о площадках будут управляющие компании и администрации районов. Сегодня нет уверенности, что обновленная территориальная схема будет готова к началу реформы.

Повлиять на срыв «мусорной реформы» может и неподготовленность регионального оператора и подрядчиков к обновлению системы. В частности, «Невский экологический оператор» до сих пор не перезаключил договора со всеми управляющими компаниями и юридическими лицами в городе. И рискует не успеет это сделать в полном объеме к января.

Кроме того, до сих пор не завершился скандал с выбором перевозчиков мусора. В ходе конкурса НЭО не допустило до торгов компанию, перевозившую 42% объема ТКО – ОАО «Автопарк № 6 «Спецтранс». Вместо него перевозками будет заниматься компания «Эко Лэнд», чьи ресурсы ограничиваются лишь 70 машинами и 73 сотрудниками, тогда как у «Автопарк № 6 «Спецтранс» насчитывается 170 машин и 618 работников. Сейчас компания собирается обжаловать решение НЭО в суде, что может означать приостановку обслуживания части города. Данное обстоятельство вкупе с общей неподготовленностью Смольного к старту «мусорной реформы» может привести к мусорному коллапсу. С подобной ситуацией уже сталкивались в Красноярске, где отходы из города не вывозили неделями, и в Подмосковье в 2019 году.