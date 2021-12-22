Россия существенно усиливает военный гарнизон в Калининграде, чтобы дать отпор войскам Североатлантического альянса, рассказали эксперты китайского портала Sina. Они также заявили, что для США и НАТО это решение станет неприятным сюрпризом.

Выгодное географическое расположение Калининградской области постоянно притягивает к ней внимание НАТО. Многие аналитики не исключают, что Альянс может задействовать силовой сценарий и попытаться взять удаленный от остальной России регион под свой контроль.

Москва отлично это понимает, поэтому постоянно усиливает Калининград, превращая его в неприступную крепость. Так, сейчас она намерена создать в городе мотострелковую дивизию, которая станет воплощением страшного сна натовских военных.

По словам китайских экспертов, публикацию которых перевел портал “ПолитРоссия”, российские мотострелки представляют собой грозную силу, поэтому США и Альянсу не стоит их недооценивать. Новая дивизия разобьет войска НАТО, которые попытаются сунуться в Калининград и надолго отобьет желание проявлять агрессию против РФ,