Обозреватель китайского информагентства Sina отметил, что рис может помочь снизить артериальное давление и содержание сахара в крови.

Согласно словам диетолога, большинство приготовленных блюд не стоит оставлять в холодильнике на ночь, так как это приводит к образованию в них нитритов, которые могут нанести вред организму. Однако это не относится к рису, так как в нем содержится крахмал, который в результате воздействия на него низкой температуры становится устойчивым.

Это вещество может не только снизить кровяное давление, но и вызвать чувство сытости на весь день, так как оно долго переваривается. Его можно также использовать для профилактики онкологических болезней кишечника. Кроме того, он препятствует выработке глюкозы, что крайне важно для людей, страдающих от диабета.