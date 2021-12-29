Запад намерен «освоить» Украину в военном плане, однако развернуться вовсю ему мешает страх перед возможным жестким ответом России. Москва неоднократно предупреждала НАТО и Соединенные Штаты о серьезных негативных последствиях включения Киева в состав Альянса, рассказал военный аналитик Владислав Шурыгин.

Он отметил, что США и НАТО Украина нужна для развертывания на ее территории наступательных боевых систем. Североатлантический альянс давно вынашивает планы нападения на Россию и Киев необходим ему в качестве полигона.

Все начинается с полетов авиации США в воздушном пространстве Украины, а также размещения на ее территории нескольких истребителей и бомбардировщиков. Потом очередь вполне может дойти и до ракет, уверен эксперт. НАТО сдерживает лишь твердая позиция Москвы, которая обещает военно-технический ответ на попытку захватить территорию Украины.