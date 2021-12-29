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Россия давит на Японию, привлекая для этой цели Китай, сообщает издание Shukan Gendai. Журналисты считают, что Москва делает это, чтобы защититься от возможного удара в тыл со стороны потенциального противника.

Они напомнили, что пару месяцев назад РФ и Китай проводили вблизи японских берегов масштабные учениях. Корабли этих стран приближались буквально на 20 километров к границам, что вызвало серьезное беспокойство.

Кроме того, относительно недавно у границ воздушного пространства Страны восходящего Солнца появился российский самолет Ил-20. Чтобы не допустить нарушений, Токио был вынужден отправить на перехват свои истребители.

По мнению авторов, РФ не нравятся регулярные заявления японских политиков о возможном силовом захвате Курильских островом, поэтому давление Москвы должно образумить их и продемонстрировать, что такой сценарий может плохо закончиться для самого Токио. Также Москва выстраивает оборону от НАТО и нового военно-политического блока AUKUS, которые вполне могут нанести по ней удар с тыла.

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