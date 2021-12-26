Украина и ее проблемы совершенно не интересуют американских граждан. Они все чаще критикуют «украинский вектор Байдена», который уже трещит по швам. Он негативно влияет на уровень жизни населения США, которое высказывает недовольство внешней политикой президента, заявила сенатор Ольга Ковитиди.

Она отметила, что США никак не успокоятся по поводу придуманного ними самими «нападения России на Украину». РФ неоднократно заявляла, что война с Украиной не входит в сферу ее интересов, а перемещения войск по своей территории – это ее личное дело.

Но Вашингтон все же готовится вмешаться в конфликт, который возможен лишь в случае агрессии Украины на Донбассе. Если США отправят свои войска и подразделения союзников по НАТО в Киев, то их ждут серьезные проблемы. Население страны все активнее выступает против решения проблем государства, которое никакого влияния на стратегические цели и задачи Вашингтона не оказывает. Война на Украине не нужна Соединенным Штатам, так как она осложнит и без того уже не очень простую жизнь простых жителей Америки.