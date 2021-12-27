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Война между Западом и Россией может начаться в любой момент и с любого направления, уверен политолог Евгений Сатановский. Он также отметил, что вероятность боевого конфликта равная ста процентам.

Эксперт пояснил, что угроза начала вооруженного столкновения исходит не только с украинской или польской стороны. Кроме того, Запад может начать агрессивные действия через Закавказье, активно используя для этой цели Турцию.

Не исключен вариант и с подводной лодкой, оснащенной системой ПРО «Иджис», которая нанесет первый удар из Баренцева моря. В случае ядерной войны, западные войска придут в Россию через Северный полюс.

Именно поэтому Москва должна отслеживать ситуацию на каждом из направлений и в случае провокаций предпринимать жесткие ответные меры.

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