Немецкий вице-канцлер Роберт Хабек затянул «старую песню» о блокировке «Северного потока-2», рассказал политолог Евгений Сатановский. Он отметил, что несмотря на все попытки РФ установить мирные отношения с Европой, ФРГ продолжает делать глупости.

«Говорил Бисмарк, собиратель земель германских, немцам, чтоб они с русскими не связывались, говорил — хоть кол им на голове теши. Сначала кайзеру, потом фюреру, теперь у них новое начальство, канцлер с вице-канцлерами, а глупости прежние. Ничто никого ничему не учит в этом мире», — заявил эксперт.

Ранее Хабек заявил, что строительство «Северного потока-2» является геополитическим проколом Германии. По его словам, нужно не торопиться вводить этот газопровод в эксплуатацию, а посмотреть, как Россия будет вести себя с Украиной.

Несмотря на то, что строительство «Северного потока-2» закончилось 10 сентября, он все еще не сертифицирован. Немецкий регулятор приостановил процесс, так как оператор газопровода должен сперва зарегистрировать дочернюю компанию на территории ФРГ, а уж затем подавать новую заявку.