Евгений Сатановский, военный аналитик, отметил, что российскому лидеру Владимиру Путину удалось встряхнуть Североатлантический альянс с помощью 3-х неожиданных решений.

Первым подобным ходом специалист назвал возвращение Крымского полуострова в состав России, что лишило западный военно-политический блок возможности дислоцировать на него собственные вооруженные силы. Он назвал эту операцию бескровной, так как немалое количество экс-военных Украины продолжили служить в российских войсках.

Второе решение связано с Сирией, так как первоначально многие не верили, что Москве удастся нормализовать ситуацию в этом государстве. НАТО также удивилась развертыванием базы Хмеймим, куда удалось перебросить большое количество грузов. Третьим шагом эксперт назвал действия в Нагорном Карабахе, где РФ возглавила миротворческую миссию.