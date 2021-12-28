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Военный самолёт, принадлежащий США, проводил разведку недалеко от Донбасса и вошёл в зону идентификации ПВО ДНР. Об этом сообщает портал avia.pro.

Согласно информации портала, известно, что он пролетел над населённым пунктом Краматорск. Несмотря на то, что у ДНР и ЛНР возможности средств ПВО весьма ограничены, она всё же смогли заметить самолёт и проводить наблюдение за его перемещением.

Средства ПВО России также заметили самолёт США и следили за его перемещением.

По имеющейся информации, целью разведки американского самолёта было наблюдение за развёртыванием войск России вдоль границы Украины. При этом указывается, что самолёт может управлять ракетным ударом, что вызывает множество вопросов насчёт намерений НАТО.

Ранее мы сообщали, что ВСУ использовали ПТРК Javelin для нанесения удара по Донбассу. Об этом заявил штаб Операции объединенных сил ВСУ.

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