Минобороны Украины подтвердило первый удар по позициям ополчения самопровозглашенной ДНР с применением американских ПТРК Javelin. Фактически Киев признал нарушение Минских соглашений. Впрочем, он с самого начала их игнорирует, поэтому не особо скрывает то, что называет «военными успехами».

Соответствующее заявление сделал штаб Операции объединенных сил ВСУ. В нем говорится, что военнослужащие сумели добиться стопроцентного попадания ракеты, выпущенной из ПТРК Javelin, в цель.

Портал Avia.Pro отмечает, что ВСУ выполнили как минимум два выстрела по южной части Донецкой республики, но информации о жертвах и разрушениях пока не поступало. Эксперты также считают, что Киев давно использует «Джавелины» на Донбассе, но раньше просто скрывал информацию об этом.

Также ранее сообщалось, что украинские военные нанесли пробный удар ракетой из американского ПТРК по танку с решетчатой защитой и убедились, что подобные «козырьки» неэффективны против ракет Javelin. Боеприпас легко пробивает их с расстояния в полтора километра.