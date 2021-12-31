Американский самолет Е-8С за несколько часов до переговоров между президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом организовал провокационный полет над Донбассом. Воздушная машина на протяжении нескольких часов кружила на линии между Новотроицким и Приволчанским в непосредственной близости от крупной группировки российских войск.

Е-8С – это командный самолет, с борта которого осуществляется нанесение ударов. CNN сообщает, что он за минувшую неделю дважды появлялся в районе Донбасса, что должно вызывать серьезное беспокойство у Минобороны. Ведь воздушная машина могла командовать отработкой ударов по подразделениям, которые в настоящий момент находятся у границы с Украиной в Курской, Воронежской, Белгородской, Ростовской и Брянской областях.

Особое внимание экипаж самолета все же уделял неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Однако эксперты портала Avia.Pro отмечают, что он вполне мог отрабатывать атаку на Россию.