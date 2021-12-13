Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с РИА Новости высказался насчёт заявлений США о том, что Россия намеревается вторгнуться на Украину.

Согласно заявлению Рябкова, США на этой идее зациклились «необъяснимым образом». Сам же Рябков уверен в том, что вторжения «нет и быть не может».

Кроме того, Рябков указал, что США не касается то, чем Россия занимается, находясь на собственной территории. Как он считает, Америка не имеет ни морального, ни политического права на то, чтобы задавать об этом вопросы.

Высказался Рябков и насчёт беседы лидеров США и Украины Байдена и Зеленского. Он отметил, что в переговорах не прозвучало ничего нового.

Кроме того, некоторое время назад Дмитрий Песков также отметил, что войска России находятся на своей территории и угрозы не несут.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что вопросы о вторжении на Украину являются провокационными. Он указал, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику.