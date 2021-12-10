В Румынии были похищены огромные запасы топлива с американской авиабазы.

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь 21-го военного командования США майор Вонни Райт. Как сообщается, топливо крали на авиабазе им. Михаила Когэлничану как минимум с 2017 года. Ущерб от действий преступников оценивается приблизительно в два миллиарда долларов.

База находится поблизости от побережья Чёрного моря, военные США довольно часто её используют. Также на авиабазе находятся и подразделения Румынии, кроме того, указывается, что на базе задействован местный персонал, состоящий из гражданских лиц.

Подробностями инцидента Райт не поделился, но кое-какие детали раскрыла румынская пресса. Так, журналисты сообщили, что топливо сливали местные рабочие. Их наняли американцы для работы с генераторами. Для того, чтобы скрыть факт хищения, топливо разбавлялось, что привело к проблемам с генератором. Именно из-за участившихся проблем и было обнаружено, что топливо похищали.

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