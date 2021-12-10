читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Румынии были похищены огромные запасы топлива с американской авиабазы.

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь 21-го военного командования США майор Вонни Райт. Как сообщается, топливо крали на авиабазе им. Михаила Когэлничану как минимум с 2017 года. Ущерб от действий преступников оценивается приблизительно в два миллиарда долларов.

База находится поблизости от побережья Чёрного моря, военные США довольно часто её используют. Также на авиабазе находятся и подразделения Румынии, кроме того, указывается, что на базе задействован местный персонал, состоящий из гражданских лиц.

Подробностями инцидента Райт не поделился, но кое-какие детали раскрыла румынская пресса. Так, журналисты сообщили, что топливо сливали местные рабочие. Их наняли американцы для работы с генераторами. Для того, чтобы скрыть факт хищения, топливо разбавлялось, что привело к проблемам с генератором. Именно из-за участившихся проблем и было обнаружено, что топливо похищали.

Ранее мы сообщали о том, что американский самолёт-разведчик чуть не сбил гражданский самолёт у границ России. Указывается, что между самолетами по вертикали было менее 20 метров.

Вам может понравиться

В США назвали “ненужным” российский гиперзвуковой комплекс “Авангард”

России вряд ли потребуется ракетный комплекс «Авангард», чтобы пробить противовоздушную и противоракетную оборону Соединенных Штатов, считают авторы американского издания «1945». Они поясняют, что в распоряжении РФ имеется достаточно оружия для

Посольство РФ в США призвало сенатора-республиканца Уикера “не шутить с ядерным оружием”

Заявление о возможном ядерном ударе по России, которое сделал сенатор от Республиканской партии США Роджер Уикер, в посольстве РФ назвали «непродуманным». Представители дипмиссии заявили, что серьезному американскому политику как-то странно

В Сбербанке напомнили россиянам о бонусе в 10 тыс. рублей, который нужно получить до конца декабря

В Сбербанке напомнили о подарках, которые можно получить до конца декабря. Об этом рассказывает PRIMPRESS. Некоторые категории россиян в этом году получили выплаты. Размер пособия составляет 10 тысяч рублей, сначала
  • Анна
  • 10.12.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 декабря – переменная облачность, до -11 °C | город Мытищи: погода, 10 декабря – ясно, до -11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 декабря – облачно с прояснениями, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 декабря – облачно с прояснениями, до 6 °C | Королев: погода, 10 декабря – пасмурно, до 4 °C | Подольск: погода, 10 декабря – ясно, до -12 °C | Армавир: погода, 10 декабря – переменная облачность, до 11 °C |