Американский самолет-разведчик, который традиционно кружил у российских границ, чуть не столкнулся с гражданским авиалайнером Airbus, пишет портал Avia.Pro. Авторы публикации поясняют, что расстояние между двумя воздушными машинами составляло всего 20 метров.

Они приводят мнение экспертов об осознанных действиях Соединенных Штатов. Вашингтон предпринимал попытки подменить коды распознавания, чтобы создать впечатление, что разведчик нарушил границы РФ. Тогда российские ПВО могли сбить гражданский самолет и виновной в этом оказалась бы Москва.

«Экипаж сообщил о срабатывании сигнализации об опасном сближении. Между самолетами по вертикали было менее 20 метров. Диспетчеры дали команду гражданскому самолету снизиться на 500 метров и занять более безопасный эшелон», – пишут российские СМИ.

Также известно, что разведывательная воздушная машина вела себя крайне нагло, пересекая пассажирские трассы безо всякой логики. По мнению эксперта Виктора Литовкина, данный эпизод вполне мог завершиться катастрофой.