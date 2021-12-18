Коронавирусная инфекция заставила человечество полностью изменить свои привычный уклад жизни. То, что когда-то казалось невероятным, стало реальностью, но это далеко не конец. За заболеванием Covid-19, которому, по уверению принадлежащего семье Ротшильдов издания The Economist, в следующем году придет конец, появятся новые угрозы для жителей планеты Земля.

После того, как человечество покончит с коронавирусной пандемией, стоит ожидать страшилок о климатических изменениях. Эту карту можно разыгрывать на протяжении многих лет, но если ее никто сильно не испугается, то вполне может начаться новая пандемия какой-то загадочной заразы.

Апогеем запугивания населения Земли станет страх перед вторжением инопланетян. Косвенными доказательствами этого можно назвать активные действия США по исследованию встреч с НЛО и создание целого департамента, который должен эти самые встречи каталогизировать.

Все подобные страшилки необходимы лишь для того, чтобы поставить человечество перед очередной угрозой гибели и объединить его для борьбы с общим врагом, будь то вирус, пришелец с планеты Медуза или гигантский астероид, который вот-вот свалится на головы несчастных людей. Всемирная паника делает людей управляемыми и позволяет собрать отдельных индивидуумов в огромное стадо, с которым можно делать все, что угодно, не опасаясь ответных действий.