читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Коронавирусная инфекция заставила человечество полностью изменить свои привычный уклад жизни. То, что когда-то казалось невероятным, стало реальностью, но это далеко не конец. За заболеванием Covid-19, которому, по уверению принадлежащего семье Ротшильдов издания The Economist, в следующем году придет конец, появятся новые угрозы для жителей планеты Земля.

После того, как человечество покончит с коронавирусной пандемией, стоит ожидать страшилок о климатических изменениях. Эту карту можно разыгрывать на протяжении многих лет, но если ее никто сильно не испугается, то вполне может начаться новая пандемия какой-то загадочной заразы.

Апогеем запугивания населения Земли станет страх перед вторжением инопланетян. Косвенными доказательствами этого можно назвать активные действия США по исследованию встреч с НЛО и создание целого департамента, который должен эти самые встречи каталогизировать.

Все подобные страшилки необходимы лишь для того, чтобы поставить человечество перед очередной угрозой гибели и объединить его для борьбы с общим врагом, будь то вирус, пришелец с планеты Медуза или гигантский астероид, который вот-вот свалится на головы несчастных людей. Всемирная паника делает людей управляемыми и позволяет собрать отдельных индивидуумов в огромное стадо, с которым можно делать все, что угодно, не опасаясь ответных действий.

Вам может понравиться

В Госудму внесут законопроект о социальных выплатах “детям войны”

В Госдуму РФ будет внесен законопроект о ежемесячных выплатах «детям войны», которые родились в период с с 22 июня 1928 по 9 мая 1945 года. Согласно документу, размер этого пособия

В Минтруде заявили, что не собираются вводить ежегодную новогоднюю выплату пенсионерам

Глава Минтруда России Антон Котяков высказался насчёт введения выплаты для пенсионеров, которая должна выплачиваться ежегодно к Новому году. Его слова передаёт РИА Новости. Как сообщается, о такой выплате было заявлено
  • Анна
  • 17.12.2021
  • читать 1 минуту

TS: Российский “Репеллент” принудительно посадил в Нагорном Карабахе десятки турецких беспилотников

Турция и Азербайджан неоднократно заявляли о провале в Нагорном Карабахе российских средств радиоэлектронной борьбы. Однако они лукавят, так как только комплекс «Репеллент» уничтожил несколько десятков дронов, сообщил портал Avia.Pro со
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 декабря – небольшой снег, до -0 °C | город Мытищи: погода, 18 декабря – пасмурно, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 декабря – облачно с прояснениями, до -9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 декабря – облачно с прояснениями, до -13 °C | Королев: погода, 18 декабря – пасмурно, до 5 °C | Подольск: погода, 18 декабря – пасмурно, до -2 °C | Армавир: погода, 18 декабря – пасмурно, до 6 °C |