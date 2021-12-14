В ряде СМИ отметили, что на ЗРПК «Панцирь-С1М», разработанный в РФ, будет установлено неогневое оружие, которое позволит ему сбивать любые виды БПЛА.

Журналисты отмечают, что речь идет об электромагнитном орудии с большим радиусом поражения, которое сможет нарушать работу электронных систем беспилотников. Указывается, что он сможет эффективно отключать воздушные цели на расстоянии до восемнадцати километров. При этом главной особенностью пушки станет высокая точность.

Согласно имеющимся данным, сразу же после обнаружения дрона орудие сможет воздействовать только на него. Это снизит вероятность его нахождения противником и позволит использовать рядом с ним собственные беспилотники. Эксперты добавляют, что новая пушка создавалась с учетом опыта, полученного в Сирии и Карабахе, поэтому она, скорее всего, имеет высокую эффективность в борьбе с турецкими «Байрактарами».