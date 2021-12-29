Некоторые пенсионеры в России могут столкнуться с тем, что в начале следующего года им задержат выплату пенсии. Об это сообщает издание PRIMPRESS.

Как отмечается, части пенсионеров выплатят пенсию по старости досрочно, уже в ближайшие несколько дней. Об этом заявил ПФР. Однако касается это не всех граждан – остальным придётся ждать января. Но из-за того, что в начале января длинные новогодние каникулы, выплата может быть задержана.

Так, это относится к тем пенсиям, которые выплачиваются через «Почту России». Многие почтовые отделения имеют проблему с нехваткой персонала, и потому работникам может не хватить времени охватить всё население вовремя.

Кроме того, было отмечено, что каждый регион устанавливает свои сроки выплаты пенсий.

Ранее мы сообщали, что некоторые пенсионеры могут получить по 10 тысяч рублей до конца года. Однако для этого нужно выполнить несколько требований.