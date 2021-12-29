читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Некоторые пенсионеры в России могут столкнуться с тем, что в начале следующего года им задержат выплату пенсии. Об это сообщает издание PRIMPRESS.

Как отмечается, части пенсионеров выплатят пенсию по старости досрочно, уже в ближайшие несколько дней. Об этом заявил ПФР. Однако касается это не всех граждан – остальным придётся ждать января. Но из-за того, что в начале января длинные новогодние каникулы, выплата может быть задержана.

Так, это относится к тем пенсиям, которые выплачиваются через «Почту России». Многие почтовые отделения имеют проблему с нехваткой персонала, и потому работникам может не хватить времени охватить всё население вовремя.

Кроме того, было отмечено, что каждый регион устанавливает свои сроки выплаты пенсий.

Ранее мы сообщали, что некоторые пенсионеры могут получить по 10 тысяч рублей до конца года. Однако для этого нужно выполнить несколько требований.

Вам может понравиться

Ванга предрекла РФ полный разрыв отношений с США в 2022 году

Болгарские СМИ разместили новые предсказания, сделанные Вангой, известной прорицательницей, на грядущий год. В них отмечается, что РФ полностью разорвет отношения с Соединенными Штатами. Взаимоотношения между державами продолжат ухудшаться, согласно пророчествам

Sohu: российские системы РЭБ могут «свести с ума» самолёты ВВС США

ВВС США могли потерять несколько своих самолётов из-за систем РЭБ России. Об этом рассказывает «ПолитРоссия» со ссылкой на статью, опубликованную изданием Sohu. В США, как отмечает автор статьи, весьма любят
  • Анна
  • 28.12.2021
  • читать 1 минуту

Fox News: В преддверии переговоров с США Россия отводит 10 тысяч военных от границы с Украиной

Автор американского портала Fox News Питер Эйткен прокомментировал отвод части российских войск от границы с Украиной. Он напомнил, что 10 тысяч военнослужащих уже вернулись в свои части после учений. По
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 декабря – переменная облачность, до -6 °C | город Мытищи: погода, 29 декабря – пасмурно, до -14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 декабря – переменная облачность, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 декабря – небольшой снег, до -12 °C | Королев: погода, 29 декабря – небольшой снег, до -0 °C | Подольск: погода, 29 декабря – пасмурно, до -12 °C | Армавир: погода, 29 декабря – пасмурно, до 8 °C |