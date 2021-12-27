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Эксперты отмечают, что ряд российских пенсионеров, проживающих в Подмосковье, могут получить 10 000 рублей в случае выполнения некоторых требований.

Для получения указанной суммы россияне в возрасте от 65 лет и старше должны пройти полный курс вакцинации от SARS-CoV-2, причем сделать это нужно до того, как наступит новый 2022 год. Анастасия Киреева, специалист в области пенсионной системы РФ, отметила, что пожилые жители региона могли получить соответствующую выплату уже в прошлое воскресенье.

После прививки пенсионерам выдают специальный подарочный набор. Если он не нужен им, то они могут обменять его на деньги. Для этого необходимо лишь отправить заявление, приложив к нему документы о вакцинации. Киреева добавила, что денежные выплаты будут перечислены до 1 марта грядущего года.

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