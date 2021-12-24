читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На полигоне под Воронежем прямо сейчас проходят военные маневры, на которых российские военные тренируются уничтожать турецкие беспилотники Bayraktar TB2. С момента начала этих учений они уже добились немалых успехов и продемонстрировали полную бесполезность дронов.

Портал Avia.Pro со ссылкой на телеграм-канал «Военный осведомитель», рассказал, что для принудительной посадки «Байрактаров» военнослужащие использовали комплексы РЭБ. Они отлично справляются сразу с четырьмя важными задачами – перехватом управления, постановкой помех, которые вызывают сбой в работе систем навигации и передачи данных.

Кроме того, бойцы отрабатывают перехват рабочих частот беспилотников и вывод из строя всего их бортового оборудования.

Авторы публикации отмечают, что маневры проходят под громкие заявления Киева о «непобедимости» дронов из Турции и их способности переломить ход придуманной на Западе войны в пользу ВСУ.

Вам может понравиться

Россия глушит натовские спутники над Донбассом мощными средствами РЭБ

Натовские спутники постоянно наблюдают за ситуацией на Донбассе, однако Россия уже предприняла меры, чтобы нарушить планы США и Североатлантического альянса. Она задействовала свои средства радиоэлектронной борьбы, чтобы заглушить сигналы космических

Хуаньцю шибао: Россия выдвинула НАТО ультиматум, понимая, что США не ввяжутся в войну в Европе

США согласились начать переговоры по российским проектам по безопасности и это можно назвать хорошим знаком, пишет китайское издание «Хуаньцю шибао». Автор публикации Чжан Сун уверен, что хотя диалог будет долгим

В Хорватии отметили смелое поведение России, которое привело к тектоническому сдвигу сил в Европе

В Хорватии заявили, что Россия запустила «тектонический сдвиг» сил на Западе, начав вести дипломатическое наступление. Об этом сообщает журналист Зоран Метер в статье для издания Geopolitika.news. Согласно его заявлению, обусловлен
  • Анна
  • 22.12.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 декабря – снег, до -5 °C | город Мытищи: погода, 24 декабря – пасмурно, до -10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 декабря – небольшая облачность, до -9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 декабря – переменная облачность, до -10 °C | Королев: погода, 24 декабря – переменная облачность, до -9 °C | Подольск: погода, 24 декабря – пасмурно, до -11 °C | Армавир: погода, 24 декабря – небольшая облачность, до -4 °C |