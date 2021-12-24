На полигоне под Воронежем прямо сейчас проходят военные маневры, на которых российские военные тренируются уничтожать турецкие беспилотники Bayraktar TB2. С момента начала этих учений они уже добились немалых успехов и продемонстрировали полную бесполезность дронов.

Портал Avia.Pro со ссылкой на телеграм-канал «Военный осведомитель», рассказал, что для принудительной посадки «Байрактаров» военнослужащие использовали комплексы РЭБ. Они отлично справляются сразу с четырьмя важными задачами – перехватом управления, постановкой помех, которые вызывают сбой в работе систем навигации и передачи данных.

Кроме того, бойцы отрабатывают перехват рабочих частот беспилотников и вывод из строя всего их бортового оборудования.

Авторы публикации отмечают, что маневры проходят под громкие заявления Киева о «непобедимости» дронов из Турции и их способности переломить ход придуманной на Западе войны в пользу ВСУ.