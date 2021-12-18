Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия захватила турецкий ударно-разведывательный БПЛА Bayraktar TB2. Несмотря на то, что беспилотник был сбит, он все же принесет немалую пользу, так как позволит разработать высокоэффективные средства противодействия боевым дронам, рассказал портал Avia.Pro.

Авторы публикации отметили, что на беспилотнике имеются следы зенитных ракет, подтверждающие, что он был сбит. Предполагается, что произошло это на территории Армении, однако точной информации об этом нет. Также отсутствует возможность выяснить, какой стране принадлежал этот БПЛА.

Эксперты отмечают, что сегодня существует огромное множество методов уничтожения «Байрактаров», однако средства радиоэлектронной борьбы пока справляются с ним далеко не всегда. Именно поэтому Россию интересует не столько конструкция БПЛА, сколько его бортовая электроника. Получив подробную информацию о средствах навигации и связи, о принципах управления и прочем, российские инженеры смогут разработать комплексы РЭБ, способные успешно атаковать дроны.

Вам может понравиться

В Госудму внесут законопроект о социальных выплатах “детям войны”

В Госдуму РФ будет внесен законопроект о ежемесячных выплатах «детям войны», которые родились в период с с 22 июня 1928 по 9 мая 1945 года. Согласно документу, размер этого пособия

Резников: ВСУ за пять лет бесследно потеряли 4,5 миллиарда гривен

Вооруженные Силы Украины выбросили на ветер 4,5 миллиарда гривен лишь по одной госпрограмме развития вооружений, заявил недавно назначенный министр обороны страны Алексей Резников. Он пояснил, что за период с 2014

The Drive: Украина отдалал России лучшие бомбардировщики Ту-160 “Белый лебедь”

Киев получил в наследство от СССР 19 стратегических ракетоносцев Ту-160, но из-за отсутствия средств был вынужден от них отказаться. Лучшие воздушные машины были переданы России, а остальные продали на металлолом,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 декабря – небольшой снег, до -0 °C | город Мытищи: погода, 18 декабря – пасмурно, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 декабря – облачно с прояснениями, до -9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 декабря – облачно с прояснениями, до -13 °C | Королев: погода, 18 декабря – пасмурно, до 5 °C | Подольск: погода, 18 декабря – пасмурно, до -2 °C | Армавир: погода, 18 декабря – пасмурно, до 6 °C |