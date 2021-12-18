Россия захватила турецкий ударно-разведывательный БПЛА Bayraktar TB2. Несмотря на то, что беспилотник был сбит, он все же принесет немалую пользу, так как позволит разработать высокоэффективные средства противодействия боевым дронам, рассказал портал Avia.Pro.

Авторы публикации отметили, что на беспилотнике имеются следы зенитных ракет, подтверждающие, что он был сбит. Предполагается, что произошло это на территории Армении, однако точной информации об этом нет. Также отсутствует возможность выяснить, какой стране принадлежал этот БПЛА.

Эксперты отмечают, что сегодня существует огромное множество методов уничтожения «Байрактаров», однако средства радиоэлектронной борьбы пока справляются с ним далеко не всегда. Именно поэтому Россию интересует не столько конструкция БПЛА, сколько его бортовая электроника. Получив подробную информацию о средствах навигации и связи, о принципах управления и прочем, российские инженеры смогут разработать комплексы РЭБ, способные успешно атаковать дроны.