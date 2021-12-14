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В настоящее время на судостроительном заводе в Керчи строятся два десантных корабля-вертолетоносца, которые планируется адаптировать для беспилотников. Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной области.

Речь идёт о кораблях проекта 23900 «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко». Их планируется использоваться для базирования морских вертолётов, а также, как сообщил изданию источник, для базирования ударных БПЛА и дронов-разведчиков.

За счёт этого планируется увеличить боевые возможности кораблей. Так, БПЛА смогут осуществлять огневую поддержку морского десанта, а также следить за обстановкой, искать и уничтожать малозаметные плавсредства, и выполнять другие задачи в случае необходимости.

Как отмечает ТАСС, официальной информации на этот счёт в настоящее время нет.

Ранее Андрей Ельчанинов рассказал о ходе разработки дронов “Охотник”. Поставки этого беспилотника в армию планируются уже в 2024 году.

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