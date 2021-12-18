Российские специалисты из Сколковского института науки и технологии выяснили, как можно бороться с обледенением самолётов. Об этом сообщает издание Gazeta.ru.

Отмечается, что обледенение является весьма серьёзной проблемой, так не только способствует ухудшению аэродинамики, но и может привести к нарушению работы двигателей и других устройств. Для её решения используются особые жидкости и гидрофобные покрытия, которые понижают смачиваемость корпуса, а также мешают воде замерзать. Российские специалисты установили, что для обледенения весьма важным является рельеф – он мешает льду замерзать, но в тоже время мешает специальной жидкости создавать однородную защитную плёнку от обледенения.

К тому же жидкость защищает только во время взлёта, после чего от сильного ветра её остатки сдуваются. Далее от льда защищают специальные системы.

В ходе исследования учёные пришли к выводу, что гладкие гидрофобные покрытия являются более предпочтительными, чем шероховатые супергидрофобные покрытия в случае, если они будут контактировать с противообледенительными жидкостями.

Недавно в Великобритании показали самолёт будущего, который работает на водородном топливе. Такой самолёт поможет снизить выбросы углекислого газа в атмосферу.