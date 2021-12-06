Британский Институт аэрокосмических технологий разработал самолет будущего на водородном топливе. Он создан при поддержке правительства страны в полном соответствии с концепцией FlyZero.

Программа ставит перед собой амбициозную цель – снизить до минимума выбросы углекислого газа в атмосферу во время коммерческих полетов. По мнению разработчиков, водород полностью отвечает этому требованию. Стоимость проекта самолета будущего составила полтора миллиарда рублей (15 млн фунтов). Средства были выделены правительством Великобритании.

Самолет с размахом крыльев 54 метра работает на двух турбовентиляторных двигателях. В передней части фюзеляжа и хвосте располагаются криогенные емкости, в которых хранится водородное топливо. Температура в этих камерах составляет -250 градусов.

Авиалайнер рассчитан на 279 пассажиров. Разработчики заявляют, что по скорости он не уступает реактивным самолетам, но вот цена на перелеты будет выше. Дополнительных расходов потребует процесс хранения водородного топлива, а также строительство и содержание заправок в аэропортах.

Напомним, что сегодня разрабатываются также электросамолеты, призванные снизить выбросы в атмосферу углекислого газа. Однако они пока не могут покрывать большие расстояния из-за несовершенных технологий создания аккумуляторных батарей.