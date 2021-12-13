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Специалисты Саратовского государственного техуниверситета имени Ю. А. Гагарина разрабатывают робота, задачей которого будет поддержание внимания учеников на теме урока. Об этом сообщает Octagon.Media.

Как сообщается, робот будет оценивать вовлечённость учеников в урок, обрабатывая выражения их лиц. Для этого нейросеть обучили на 40 тысячах изображений.

По словам руководителя проекта Михаила Степанова, ученики занимаются на уроках неодинаково – кто-то слушает учителя, а кто-то занимается посторонними делами. Для учителей такие ситуации представляют дополнительную трудность. Робот, как было заявлено, создавался для того, чтобы давать задания отличникам и двоечникам – таких учеников, как правило, меньше. Учитель же в такой ситуации работал бы с основной массой учеников – середняками.

Как отметил Степанов, разработкой уже заинтересовали некоторые образовательные учреждения.

Ранее учёные обучили роботов выбираться из лабиринта. В этом им помог человекоподобный мозг.

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