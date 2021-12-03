Отдохнувшая в Иордании россиянка рассказала о своих впечатлениях. Её слова передаёт портал «Тонкости туризма».

Как отмечается, путешественница отдыхала на берегу Мёртвого моря в городе Совайма. Продлилось путешествие девять дней, но, как заявила туристка, в действительности отдых занял всего лишь неделю, так как много времени ушло на перелёты с пересадками. Обошёлся отдых на двоих в 162 тысячи рублей.

Путешественница сообщила, что Мёртвое море весьма солёное и маслянистое. Кроме того, в нём сложно передвигаться, так как плотность воды слишком высокая. В целом, море ей понравилось, но она отметила, что находиться в воде можно не больше 20 минут и после этого идти под душ, так как на коже сразу же проявляется белый налёт. Если же на теле имеются ранки или порезы, стоит воздержаться от купания в море.

Также туристка пожаловалась, что в регионе довольно неразвит общественный транспорт и расписания автобусов нет. Поэтому передвигаться лучше всего вместе с экскурсией или на такси.

Ранее отдохнувшая в Египте россиянка рассказала о проверенном отеле. Она заявила, что готовилась к отдыху, как к военным действиям, но всё прошло хорошо.