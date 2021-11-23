Россиянка, отдохнувшая на египетском курорте в Шарм-эш-Шейхе, рассказала о своих впечатлениях. Её рассказом делится портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс. Дзен».

Как отметила туристка, она готовилась к поездке как к «военным действиям», так как прочитала множество негативных отзывов об отдыхе в Египте. Однако прошло всё замечательно. Выбрала туристка отель, который является популярным среди путешественников из России.

Девушка отметила, что всегда было достаточно лежаков, которые другие отдыхающие не занимали с самого утра, оставив полотенца. К еде у неё тоже не было претензий, при этом россиянка отметила множество десертов и фруктов, а также мясо или морепродукты на ужин.

Также туристка рассказала об интересных и недорогих экскурсиях, множестве мест для дайвинга, старательных аниматорах и отзывчивом персонале. Всего она заплатила за пятизвёздочный отель 98 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что российские пенсионеры с начала ноября могут рассчитывать на выплату за путешествия. Размер выплаты составит до 19 тысяч рублей.