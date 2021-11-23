Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россиянка, отдохнувшая на египетском курорте в Шарм-эш-Шейхе, рассказала о своих впечатлениях. Её рассказом делится портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс. Дзен».

Как отметила туристка, она готовилась к поездке как к «военным действиям», так как прочитала множество негативных отзывов об отдыхе в Египте. Однако прошло всё замечательно. Выбрала туристка отель, который является популярным среди путешественников из России.

Девушка отметила, что всегда было достаточно лежаков, которые другие отдыхающие не занимали с самого утра, оставив полотенца. К еде у неё тоже не было претензий, при этом россиянка отметила множество десертов и фруктов, а также мясо или морепродукты на ужин.

Также туристка рассказала об интересных и недорогих экскурсиях, множестве мест для дайвинга, старательных аниматорах и отзывчивом персонале. Всего она заплатила за пятизвёздочный отель 98 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что российские пенсионеры с начала ноября могут рассчитывать на выплату за путешествия. Размер выплаты составит до 19 тысяч рублей.

Вам может понравиться

Баранец: США не доверяют комплексы Javelin глупым бойцам ВСУ

Применение Украиной противотанковых комплексов Javelin никак не повлияет на текущий баланс сил на Донбассе, уверен военный эксперт Виктор Баранец. Он пояснил, что украинские военные способны использовать эти ПТРК только под

NetEase: Российские бомбардировщики Ту-95МС отправили четкий сигнал США

19 ноября российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полет над Охотским, Чукотским и Беринговым морями, напоминает китайское издание NetEase. Маршрут бомбардировщиков пролегал в непосредственной близости от Аляски, что можно считать

NI: Дороги и мосты Восточной Европы не готовы к переброске танков НАТО

Дорожно-транспортная инфраструктура европейского континента безнадежно устарела, поэтому танки Североатлантического альянса по ней не пройдут, сообщил американский журнал The National Interest. Автор публикации пояснил, что американские танки весят более 60 тонн.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 ноября – облачно с прояснениями, до -1 °C | город Мытищи: погода, 23 ноября – переменная облачность, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 ноября – переменная облачность, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 ноября – небольшой снег, до -1 °C | Королев: погода, 23 ноября – пасмурно, до 8 °C | Подольск: погода, 23 ноября – переменная облачность, до -3 °C | Армавир: погода, 23 ноября – облачно с прояснениями, до 12 °C |