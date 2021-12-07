В ближайшее время россияне смогут получить выплату в размере 19 тысяч рублей. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Речь идёт о пособиях, которые люди получают от региональных отделений соцзащиты населения. Средства на эти выплаты будут направлены из федерального центра.

Пособие полагается, в частности, за рождение ребёнка и выплачивается единовременно. Размер выплаты в настоящее время составляет 18 886 рублей. При этом соцзащита выплачивает это пособие только неработающим россиянам. Если человек работает, что выплату он получает через работодателя.

Уточняется, что эти выплаты будут перечислены в период с 6 по 8 декабря. Помимо указанной категории граждан, выплату получат семьи военнослужащих с детьми. Также пособие предназначается на третьего и последующего детей и единовременно при устройстве ребёнка в семью.

Кроме того, россияне получат социальные доплаты к пенсии, которые назначены им на региональном уровне.

Недавно мы сообщали о выплате, которую могут получить пенсионеры за своих родственников. Речь идёт о выплатах за иждивенцев.