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Пенсионерам уточнили информацию о выплате, размер которой составляет 6 тысяч рублей. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Как отмечается, в преддверии Нового года сообщений о различных выплатах становится всё больше. Ранее СМИ рассказывали о выплате в размере 10 тысяч рублей, а теперь сообщается о 6 тысячах рублей, которые получат все пенсионеры.

По словам специалистов, будет ли выплата в размере 10 тысяч рублей в настоящее время ещё неизвестно. Если она будет, то о ней будет заявлено, вероятнее всего, 23 декабря во время выступления президента РФ Владимира Путина.

Что касается выплаты в шесть тысяч рублей, то пенсионеры её действительно получают. Однако предназначается она только для тех, кому уже исполнилось 80 лет. Так, фиксированная выплата у них при достижении этого возраста увеличивается вдвое. С 1 января 2022 года эта сумма будет составлять уже 6400 рублей.

Ранее российским семьям рассказали о выплате в размере 19 981 рублей. Получать её они начнут с 1 февраля 2022 года.

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